Грядут перемены? Трамп считает, что НАТО предало США и грозит последствиями
Отказ союзников по НАТО поддержать войну против Ирана вызвал глубокое разочарование США, и после окончания войны Вашингтон пересмотрит отношения с альянсом, заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
На вопрос журналиста о том, считает ли он, что ЕС и НАТО предали США в решающий момент, Рубио ответил, что это стало большим разочарованием, и что президент Дональд Трамп уже заявил: после военной операции «всё это придётся пересмотреть».
«Одна из причин, по которой НАТО выгодно Соединённым Штатам, — это доступ к базам в различных сценариях», — добавил госсекретарь. Однако выяснилось, что в случае серьезных угроз национальной безопасности США страны — члены НАТО, в частности Испания, отказывают Вашингтону в использовании своих баз. «Есть и другие страны, которые поступили так же», — добавил Рубио, признав, что это вынуждает задаться вопросом: «В чём тогда интерес Соединённых Штатов?»
«Я всегда поддерживал НАТО (...), но если НАТО сводится лишь к тому, что мы защищаем Европу в случае нападения, а нам при этом отказывают в доступе к базам, когда они нам нужны, — это не очень хорошая сделка. Поэтому все это придётся пересмотреть», — подчеркнул госсекретарь.