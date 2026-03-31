Автобус снес барьеры в центре Риги: стали известны новые обстоятельства ДТП
Автобус 6-го маршрута Rīgas satiksme утром в воскресенье находился всего в нескольких остановках от конечной на улице Абренес, однако до нее не доехал, поскольку водитель потерял управление и врезался в ограждения разделительного островка.
«Нашему водителю автобуса во время движения по маршруту внезапно стало плохо, в результате чего автобус въехал в разделительные барьеры. В происшествии не пострадал ни один пассажир, также не было задействовано другое транспортное средство. После аварии была вызвана и неотложная медицинская помощь, которая оказала помощь нашему водителю», — сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Сотрудники Rīgas satiksme после инцидента привели проезжую часть в порядок, а автобус покинул место аварии своим ходом. В понедельник о произошедшем напоминали лишь оставленные полицией отметки и сломанные ограждения.
В этой ситуации можно сказать, что многим участникам движения повезло, поскольку автобус попал в аварию, проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора. Если бы он ехал на красный, могли бы пострадать и пешеходы, и другие водители.
Это подтверждает и запись с видеорегистратора. Кроме того, в этой ситуации видно, что водитель арендованного автомобиля, ехавшего впереди, сумел очень адекватно оценить обстановку. Если бы он среагировал неправильно и продолжил движение по своей полосе, то врезался бы в бок автобуса. Сейчас полиция начала по факту происшествия административный процесс.