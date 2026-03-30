Сегодня 20:12
Из-за реконструкции моста Йорга Земитана в Риге вводят новые ограничения движения
В связи с продолжающейся реконструкцией моста Йорга Земитана до 21 апреля на нескольких близлежащих улицах будут введены ограничения движения.
С 7 по 13 апреля будет ограничено движение транспорта на улице Иерикю на участке от улицы Браслас до здания по адресу Иерикю, 2A.
С 10 по 14 апреля будет закрыто движение транспорта на улице Сапиеру перед перекрестком с улицей Александра Чака, а также на улице Александра Чака на участке от здания по адресу Александра Чака, 158.
В свою очередь с 14 по 21 апреля будет закрыто движение транспорта на улице Иерикю вдоль торгового центра Domina Shopping, по адресу Иерикю, 3, в направлении центра города.
Ответственным за проведение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, подъезд к месту жительства или предприятию для жителей и компаний, находящихся на указанных участках улиц, а также движение оперативного и общественного транспорта.