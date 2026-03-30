Зеленский предложил перемирие на Пасху: согласится ли на это Россия?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию в период пасхальных праздников.
Зеленский сделал это заявление в комментарии журналистам, а также обсудил вопрос о том, сможет ли Россия укрепить свои позиции во время такой паузы. «Мы поддерживали любой формат окончания войны, вы это знаете, но при условии, что не теряется достоинство и независимость нашего государства. И перемирие, любой формат — как мы сегодня обсуждали, будь то полное перемирие или энергетическое перемирие — и мы готовы к перемирию в пасхальные праздники», — подчеркнул президент.
Глава Украины добавил, что «нормальные люди, которые уважают жизнь», говорят о перемирии и окончании войны навсегда, а не только на несколько дней. «Но, конечно, мы готовы к любому компромиссу. Кроме компромиссов с нашим, как я уже сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления позиций России за эти два-три дня, они ничего не смогут укрепить за два-три дня», — отметил Зеленский.
Когда в 2026 году отмечается Пасха?
Дата Пасхи является переходящей и рассчитывается ежегодно с использованием специального метода, учитывая весеннее равноденствие и первое полнолуние после него. Из-за различий календарных систем даты у православных и католических христиан часто не совпадают. В 2026 году римские католики и большинство протестантских общин будут отмечать Пасху 5 апреля. Православные христиане будут праздновать Пасху в воскресенье, 12 апреля.
Глава офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина и Россия могут провести масштабный обмен пленными на Пасху. По его словам, будет сделано все необходимое для обеспечения такого обмена.
Накануне Пасхи 2025 года Путин объявил так называемое «пасхальное перемирие», которое должно было продлиться чуть более 24 часов, однако боевые действия полностью не прекратились. По словам Владимира Зеленского, Россия в прошлом году нарушила «пасхальное перемирие» 2935 раз.