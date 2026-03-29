Вопрос о водителях 70+ вызвал в Латвии жесткую реакцию и спор о дискриминации
Должны ли пожилые люди управлять транспортом с пассажирами — вопрос, который расколол общество. Одни говорят о рисках и снижении реакции, другие — о дискриминации и остром дефиците водителей.
В Латвии были случаи, когда пожилые водители становились причиной трагических аварий, однако статистика показывает, что они не являются самыми опасными на дороге. Тем не менее периодически поднимается дискуссия о возрастных ограничениях для водителей, особенно в сфере пассажирских перевозок. Появляются споры в соцсетях, где пользователи делятся противоположными мнениями: одни считают, что с возрастом неизбежно снижается реакция и растут риски, другие настаивают — опыт важнее цифры в паспорте, а оценивать нужно индивидуально.
Автор исходного сообщения отмечает, что сама не села бы даже в легковой автомобиль, если бы за рулем был водитель преклонного возраста: «Ну нет у них уже той реакции. Ну нельзя в 74 года водить автобус». При этом она признает: «Но кто знает, что я буду говорить, когда самой будет за 70».
Реакции людей на это мнение очень разные.
- «Интересно, есть ли еще в какой-то европейской стране настолько агрессивный эйджизм, как в Латвии…»
- «К сожалению, философствовать об этом бессмысленно, потому что если ввести запрет на вождение автобусов в пенсионном возрасте — может оказаться, что на всю Латвию останется всего три водителя».
- «Среди моих знакомых есть люди 50–84 лет, которые отлично водят и быстро реагируют, но никто не застрахован от “неудачных” ситуаций и неожиданных моментов. Ни молодые, ни пожилые. Поэтому не нужно наказывать!»
- «Вам не нравятся пожилые люди. Кому-то могут не нравиться другие проявления, например, пол. Если бы произошла авария с женщиной за рулем автобуса, мы бы точно увидели похожие разговоры — что это было ожидаемо, может ли женщина водить автобус и так далее. Поэтому существуют общие правила, где компания несет ответственность за услугу. О возрастном пороге можно дискутировать, но нужно изучать данные — является ли это проблемой».
- «Вам самой не стыдно так писать о пожилых? До какого возраста тогда можно водить? До 70? До 60? Пенсионерам вообще нельзя ездить — сидите дома? Фу, отвратительное отношение».
- «В 74 все разные. Мой дед водил машину до 90+, и только после двух мелких ошибок сам решил остановиться. Есть много невнимательных людей в любом возрасте. Чем старше становились мои родители и бабушки с дедушками, тем меньше я считала, что 60, 70, 80 — это старость. Только после 90».
- «Я работаю и с пожилыми водителями автобусов, и с молодыми (да, такие тоже есть, хоть и мало). Некоторые 70+ справляются с дальними рейсами по Европе лучше, чем молодые. Как гид я чувствую себя безопаснее с опытными водителями. В целом ситуация печальная, как и вся отрасль пассажирских перевозок — молодежь не стремится туда идти».
- «Когда дочь ходила в детский сад, у группы была экскурсия. Я увидела, что водитель, который ждал детей, курит в автобусе. Сообщила руководству. Так что проблема не только в возрасте, но и в общей глупости работников».
- «Конечно, плохо, что пенсионеры вынуждены работать, но что делать, если не хватает водителей? Я часто езжу из Валмиеры в Ригу — там в основном водители пенсионного возраста. Думаю, в других маршрутах так же».
- «Что за бред? В Америке пилоты в 70 лет получают новые рейтинги и летают».
- «Мы недавно были на авиашоу — самые впечатляющие трюки показывал 72-летний дедушка. Думаю, все нужно оценивать индивидуально».
- «Знаю педагогов, которые работают до 74 лет. Не удивлюсь, если скоро будут новости — умер педагог прямо во время урока».
- «Моему отцу 77, он до сих пор катается на слаломных лыжах, не только водит машину».
Чтобы управлять автобусом с более чем восемью местами, требуется водительское удостоверение категории D. Такие водители проходят медосмотр каждые пять лет, а после 60 лет — каждые три года. После этого возраста такие же требования действуют и для водителей легковых автомобилей, тогда как для остальных — раз в десять лет.