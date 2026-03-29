ВИДЕО: у Эспланады в Риге автобус снес ограждение, на место приехала скорая

Утром 29 марта в Риге, в районе Эспланады, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Общественный транспорт выехал к краю проезжей части и снес дорожное ограждение.

На месте происшествия работала бригада неотложной медицинской помощи. Рядом с автобусом также были замечены сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, ограждение оказалось сильно повреждено и частично оказалось под транспортным средством.

Обстоятельства аварии и причины произошедшего пока официально не сообщаются. Также на данный момент нет подтвержденной информации о возможных пострадавших.

