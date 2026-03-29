Офис латвийского филиала Bigbank находится в Novira Plaza.
Сегодня 15:21
Работающий в Латвии банк заявил о ликвидации филиала в скандинавской стране
Эстонский коммерческий банк Bigbank официально объявил о прекращении деятельности своего шведского филиала. Об этом сообщает rus.err.ee.
Согласно утвержденному графику, работа филиала в Швеции будет остановлена 31 мая 2026 года, после чего начнется процесс его окончательной ликвидации. В ноябре прошлого года Bigbank сообщил о продаже своего кредитного портфеля в этой стране.
С 27 марта 2026 года банк прекращает привлечение новых вкладов через шведский филиал. Обслуживание уже существующих вкладов продолжится в обычном режиме до выполнения обязательств.
Bigbank AS - это основанный на эстонском капитале банк. По состоянию на конец февраля 2026 года объем баланса банка составлял 3,5 миллиарда евро, а собственный капитал - 298 миллионов евро. На данный момент банк работает в девяти странах, в том числе в Латвии.