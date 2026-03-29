Еврокомиссар Домбровскис предупредил о том, что экономике ЕС угрожает большая опасность
Как сообщает rus.err.ee, еврокомиссар Валдис Домбровскис предупредил, что экономике ЕС угрожает стагфляция – ситуация, при которой замедление экономического роста сочетается с высокой инфляцией.
Домбровскис добавил, что такой риск сохраняется даже в случае, если перебои в энергоснабжении окажутся краткосрочными.
По самому пессимистичному сценарию рост ВВП Евросоюза в текущем году может оказаться примерно на половину процентного пункта ниже осеннего прогноза, а инфляция наоборот примерно на один процентный пункт выше прогноза.
"Комиссия представит предложения по снижению налогов на электроэнергию и выравниванию налоговой нагрузки, она будет ниже, чем на ископаемое топливо. Также планируется повысить эффективность электросетевой инфраструктуры и модернизировать систему торговли выбросами, включая пересмотр ориентиров для бесплатного распределения квот и усиление механизмов рыночной стабильности для снижения ценовой волатильности. Кроме того, Комиссия намерена тесно сотрудничать с государствами ЕС при разработке национальных мер, направленных на смягчение последствий высоких цен на энергию", – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Как ранее писал Otkrito.lv, Минэкономики ЛР признало, что энергетический кризис может ударить по платежеспособности населения.