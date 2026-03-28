В Европе хотят ввести новое жесткое ограничение для граждан РФ
Германия возглавила инициативную группу стран Европейского Союза, выступающую за координированную позицию ЕС по отказу признавать российские загранпаспорта без биометрических данных.
Как сообщил новостной портал EurActiv, освещающий дискуссии в политических кругах руководящих органов ЕС, такие меры преподносятся как как усиление пограничного контроля и устранение лазеек в законодательстве, приводит EurActiv слова трех неназванных дипломатов. Предложение Берлина поддержали Чехия, Финляндия, Польша и Румыния. В дальнейшем его обсудят на техническом уровне среди представителей стран ЕС.
Как сообщает DW, в Германии с начала 2026 года не признают паспорта РФ без биометрии. Сторонники инициативы утверждают, что согласование правил на уровне Евросоюза пошлет четкий сигнал единства европейских стран в условиях гибридных угроз, связанных с Москвой. Российские пятилетние загранпаспорта после начала полномасштабной войны РФ против Украины в разное время перестали признавать в девяти странах ЕС - это Чехия, Дания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Латвия, Польша и Румыния. Но на уровне содружества этот вопрос не обсуждался.
В биометрическом паспорте имеется электронный чип с персональными данными владельца документа, включая фотографию и отпечатки пальцев. Срок его действия - 10 лет вместо 5 лет у небиометрического. Кроме того, он дает больше возможностей для безвизового или упрощенного въезда в страны, которые признают новые стандарты документации.
