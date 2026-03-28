В Европе хотят ввести новое жесткое ограничение для граждан РФ

Как сообщает DW, в Германии с начала 2026 года не признают паспорта РФ без биометрии. Сторонники инициативы утверждают, что согласование правил на уровне Евросоюза пошлет четкий сигнал единства европейских стран в условиях гибридных угроз, связанных с Москвой. Российские пятилетние загранпаспорта после начала полномасштабной войны РФ против Украины в разное время перестали признавать в девяти странах ЕС - это Чехия, Дания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Латвия, Польша и Румыния. Но на уровне содружества этот вопрос не обсуждался.