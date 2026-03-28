В Риге водитель Hyundai признал вину после нелепого столкновения с трамваем

Водитель Hyundai рассказал, что сначала пропустил трамвай, после чего продолжил движение, но затем просто забыл о нем. По его словам, он спокойно ехал по левой полосе, впереди находился велосипедист, двигавшийся примерно со скоростью 35 км/ч на шоссейном велосипеде. Водитель следил за его движением, затем решил, что успеет его объехать, немного увеличил скорость, и в этот момент перед ним появился трамвай.