В Риге водитель Hyundai признал вину после нелепого столкновения с трамваем
Утро пятницы в Риге началось с аварии, причиной которой стала невнимательность одного из водителей. Спеша на работу и думая о велосипедисте, которого нужно было объехать перед поворотом, мужчина в итоге врезался в первый вагон трамвая.
Авария с участием трамвая и автомобиля Hyundai произошла в пятницу, 27 марта, на Ганибу дамбис. У вагонов, двигавшихся по рельсам, повреждения оказались минимальными, и вскоре после столкновения трамвай продолжил маршрут. Hyundai с разбитой передней частью остался на месте происшествия, а его водитель признал, что ключевую роль в аварии сыграла собственная невнимательность, сообщает «Degpunktā».
Водитель Hyundai рассказал, что сначала пропустил трамвай, после чего продолжил движение, но затем просто забыл о нем. По его словам, он спокойно ехал по левой полосе, впереди находился велосипедист, двигавшийся примерно со скоростью 35 км/ч на шоссейном велосипеде. Водитель следил за его движением, затем решил, что успеет его объехать, немного увеличил скорость, и в этот момент перед ним появился трамвай.
Таким образом, причиной аварии стала не только неверная оценка дорожной ситуации при выезде перед трамваем, но и спешка на работу. Мужчина признал, что эмоции после таких происшествий ему уже знакомы, однако за последние более чем десять лет это была его первая авария.
Он также рассказал, что позвонил на работу, где поинтересовались случившимся, и отметил, что понимает свою вину в этой, как он сам выразился, «абсурдной ситуации». Сам водитель не пострадал, однако признал, что пережил сильный стресс.
Эвакуатор автомобилю не понадобился. Машина осталась на ходу, и, как пообещал водитель, с номерным знаком, положенным под лобовое стекло, и оторванным бампером в багажнике он отправился в ближайший автосервис.