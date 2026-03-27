Девять кошек в двухкомнатной квартире: глава PVD объяснил, нормально ли это
Девять кошек в обычной квартире — недопустимая жестокость или норма? Генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис объяснил, где проходит граница и почему такие случаи не всегда считаются нарушением.
В Латвии регулярно поднимается вопрос о том, в каких условиях содержатся домашние животные. Особенно остро он звучит в историях, где речь идет о большом количестве питомцев в ограниченном пространстве. Эту тему в эфире программы «Uz līnijas» прокомментировал генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.
Поводом для обсуждения стало сообщение зрителя о женщине, которая держит девять кошек в двухкомнатной квартире. Несмотря на сомнения окружающих, Балодис отметил, что само по себе количество животных не является нарушением.
«В нормативных актах не установлено максимальное количество животных, которое можно держать в квартире», — пояснил он. По его словам, ориентироваться можно лишь косвенно, например, исходя из площади, необходимой одному животному.
Главный критерий — не число питомцев, а качество ухода за ними. «Пока человек способен заботиться о животных, обеспечивать им питание, уход и ветеринарную помощь, мы обычно их не изымаем», — подчеркнул Балодис.
Он также провел важное различие между нарушением норм содержания и жестоким обращением. «Это граница между нарушениями благополучия животных и жестоким обращением. Это разные вещи. Жестокость — это когда животное страдает, когда наносится вред его здоровью или даже есть угроза жизни. Тогда последствия, конечно, гораздо серьезнее», — отметил он.
Комментируя конкретный упомянутый случай, Балодис признал, что ситуация находится на грани: «Это пограничный случай. Но если женщина справляется с этими кошками, с нашей стороны проблем нет».
При этом он добавил, что подобные ситуации могут создавать сложности для окружающих: «Скорее проблемы возникают у соседей — это может быть тяжело».