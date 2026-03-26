"Диверсия" в Пардаугаве: крыса умудрилась оставить без электричества пару тысяч рижан
По причине повреждения, вызванного крысой, в среду вечером, 25 марта, в Риге, в Пардаугаве, примерно 2200 клиентам Sadales tīkls менее чем на час было прекращено электроснабжение, свидетельствует информация, опубликованная компанией.
Как поясняет Sadales tīkls, перебой в электроснабжении был зафиксирован в 22:20. Из-за аварии без электричества остались жители района парка Узварас, а также окрестностей улиц Марупeс, Гарденес, Мазас Нометню, Коклес, Акменю и Бариню.
Компания сообщает, что повреждение было вызвано крысой, проникшей в электроустановку. Повреждение электросети удалось оперативно устранить, и электроснабжение всех пострадавших клиентов было полностью восстановлено в 22:59.
Необычный инцидент вызвал резонанс и в социальных сетях, где жители то иронизируют над хрупкостью современных технологий, то выражают беспокойство о судьбе самой крысы. «Не знаю, но как-то смешно звучит, что в современном, цифровом и эпоху искусственного интеллекта веке, где наличные деньги "как бы" можно полностью заменить электронными расчётами, обычная крыса — хоп — и перегрызает электричество 2200 клиентам», — делится размышлениями один из пользователей сайта X.
Es nez, bet drusciņ smieklīgi jau skan, ka modernajā, digitālajā un AI gadsimtā, kur skaidru naudu “it kā” varot pilnībā aizstāt elektroniskie norēķini, vienkārša žurka tā hops un nograuž elektrību 2200 klientiem… 😂— angels (@elittesport) March 26, 2026
Тем временем другие комментаторы отнеслись к произошедшему с юмором, выражая «беспокойство» о самой виновнице. «Чёртова крыска! Надо надеяться, что с ней ничего плохого не случилось», — пишет одна пользовательница, которой вторит другой комментатор: «А что с крысой? Зверька хотя бы спасли?»