"Диверсия" в Пардаугаве: крыса умудрилась оставить без электричества пару тысяч рижан
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

По причине повреждения, вызванного крысой, в среду вечером, 25 марта, в Риге, в Пардаугаве, примерно 2200 клиентам Sadales tīkls менее чем на час было прекращено электроснабжение, свидетельствует информация, опубликованная компанией.

Как поясняет Sadales tīkls, перебой в электроснабжении был зафиксирован в 22:20. Из-за аварии без электричества остались жители района парка Узварас, а также окрестностей улиц Марупeс, Гарденес, Мазас Нометню, Коклес, Акменю и Бариню.

Компания сообщает, что повреждение было вызвано крысой, проникшей в электроустановку. Повреждение электросети удалось оперативно устранить, и электроснабжение всех пострадавших клиентов было полностью восстановлено в 22:59.

Необычный инцидент вызвал резонанс и в социальных сетях, где жители то иронизируют над хрупкостью современных технологий, то выражают беспокойство о судьбе самой крысы. «Не знаю, но как-то смешно звучит, что в современном, цифровом и эпоху искусственного интеллекта веке, где наличные деньги "как бы" можно полностью заменить электронными расчётами, обычная крыса — хоп — и перегрызает электричество 2200 клиентам», — делится размышлениями один из пользователей сайта X.

Тем временем другие комментаторы отнеслись к произошедшему с юмором, выражая «беспокойство» о самой виновнице. «Чёртова крыска! Надо надеяться, что с ней ничего плохого не случилось», — пишет одна пользовательница, которой вторит другой комментатор: «А что с крысой? Зверька хотя бы спасли?»

Темы

Sadales tīklsАкменюНометню

