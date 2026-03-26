Эстония и Литва уже получили мини-магазины IKEA, а Латвия пока остается за бортом
IKEA продолжает расширять свое присутствие в странах Балтии. В Клайпеде после нескольких месяцев обновления открылся новый мини-магазин — это уже вторая такая торговая точка в регионе после Эстонии. Одновременно компания сообщила, что к середине 2026 года планирует вложить в развитие магазинов, онлайн-торговли и цифровых решений в Балтии в общей сложности 4 млн евро.
Как пояснила руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии Инга Филипова, сегодня покупатели все чаще совмещают разные форматы покупок. Часть товаров и идей для дома они ищут в интернете, но перед покупкой крупной мебели или решений для обустройства жилья многим все еще важно увидеть все вживую, оценить размер, материалы и удобство.
По словам представителя компании, такой формат уже показал хорошие результаты в Эстонии, где первый мини-магазин IKEA открылся в прошлом году в Пярну. Теперь аналогичную модель решили развивать и в Литве. В компании это связывают в том числе с изменениями на рынке недвижимости на побережье: в таких городах становится больше новых жителей, строятся дома для отдыха, развивается рынок аренды, а вместе с этим растет спрос на мебель и услуги по обустройству жилья.
В Латвии же пока доступен только один магазин IKEA обычного формата.