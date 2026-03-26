В аэропорт пустят ночной автобус: Рига расширяет транспортные возможности
В преддверии летнего сезона и роста туристического потока Рижское самоуправление приняло решение внести изменения в маршрут 22-го автобуса, добавив ночной маршрут - N22.
С учетом постепенного увеличения числа обслуживаемых в аэропорту авиапассажиров и роста количества сотрудников, а также развития услуг, связанных с деятельностью аэропорта, Рижское самоуправление совместно с муниципальным предприятием Rīgas satiksme приняло решение улучшить доступность общественного транспорта в ночные часы.
Расположенные поблизости логистические центры и меняющееся время вылетов и прилетов отдельных рейсов в ночные часы требуют более гибкого транспортного обслуживания.
В результате будет обеспечено, что аэропорт станет доступен для пассажиров и сотрудников также и в ночное время, что поспособствует более удобному и безопасному достижению пункта назначения.
В новом маршруте N22 рейсы из центра будут выполняться начиная с 00:00 каждый час, а из аэропорта — начиная с 00:30 каждый час.
На маршруте N22 можно будет приобрести билет у водителя так же, как и на маршруте 22-го автобуса.
Маршрут начнет курсировать в максимально короткие сроки после получения всех необходимых согласований.