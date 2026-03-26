Луцавсалу сделают доступнее: туда направят 10-й автобус и откроют новые остановки
Хорошие новости для арендаторов садовых участков и посетителей мест отдыха на Луцавсале — вскоре до Луцавсалы и по ее территории начнет курсировать 10-й автобус, а также будут оборудованы три новые остановки, чтобы было удобнее добираться до нужного места.
Рижское самоуправление построило на Луцавсале новую уличную инфраструктуру, создав остановки общественного транспорта и разворотную площадку. Это позволит обеспечить общественный транспорт ближе к семейным садовым участкам, расположенным в южной части Луцавсалы.
Сейчас ближайшие остановки общественного транспорта — троллейбусов 4-го и 19-го маршрутов — находятся на Островном мосту и у кругового перекрестка на улице Мукусалас.
Маршрут 10-го автобуса в направлении с улицы Абренес пройдет по обычному маршруту до улицы Мукусалас, затем от кругового перекрестка на улице Мукусалас автобус повернет на улицу Луцавсалас, далее по улице Лайву до разворотной площадки, после чего поедет обратно по улице Лайву, улице Луцавсалас, через круговой перекресток на улице Мукусалас, по улице К. Улманя гатве и далее продолжит движение по маршруту в Яунмарупе.
В направлении из Яунмарупе автобусы будут следовать по обычному маршруту до улицы К. Улманя гатве, затем от кругового перекрестка на улице Мукусалас повернут на улицу Луцавсалас, далее по улице Лайву до разворотной площадки, после чего поедут обратно по улице Лайву, улице Луцавсалас, через круговой перекресток на улице Мукусалас, по улице Мукусалас и далее продолжат движение по маршруту на улицу Абренес.
Автобус по новому маршруту начнет курсировать как можно скорее после получения всех необходимых согласований.