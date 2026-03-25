Камеры зафиксировали возможного поджигателя — полиция просит помощи.
Ночной поджог в Риге: разыскивается этот человек с бутылкой
Сотрудники Государственной полиции разыскивают изображенного на фото человека в связи с возможным умышленным поджогом, который произошел 14 марта этого года в 22:43 в Риге, на улице Латгалес, 285, корпус 3.
Государственная полиция призывает внимательно рассмотреть изображенного на фото человека и откликнуться всех, кто его узнает или знает его возможное местонахождение. Сообщить полиции можно по телефону 67086329 или 112.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.