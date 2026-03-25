Конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на цены на продукты, но худшее может быть впереди

На данный момент сектор розничной торговли в Латвии продолжает работать стабильно, а торговцы внимательно следят за глобальными процессами, которые могут повлиять на поставки и уровень цен. Если конфликт на Ближнем Востоке не затянется, существенных ценовых колебаний для латвийских потребителей в ближайшее время не ожидается. Однако в случае длительной геополитической напряженности влияние на розничные цены может стать более заметным уже этой осенью.