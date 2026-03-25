Первая половина апреля в Латвии может неприятно удивить: ожидается похолодание после теплого марта
Конец недели в Латвии еще порадует солнцем и относительно комфортной погодой, однако ночами температура во многих местах уже будет опускаться ниже нуля. При этом начало апреля выглядит заметно прохладнее марта: местами возможны осадки в виде мокрого снега.
В четверг дождевые облака переместятся из Курземе в восточную часть страны. Ночью ветер утихнет, и температура воздуха не опустится ниже +1...+6 градусов; днем в Курземе вновь поднимется южный, юго-западный ветер, и воздух прогреется до +5...+11 градусов.
В пятницу и субботу прогнозируется преимущественно солнечная погода, в воскресенье возможно увеличение облачности, без существенных осадков. Ночью местами при слабом ветре будет образовываться туман. Минимальная температура воздуха составит +2...-4 градуса. Во второй половине дня температура повысится до +8...+13 градусов, на побережье будет на градус холоднее.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, первая половина апреля в Латвии будет прохладнее, чем март, возможен мокрый снег.