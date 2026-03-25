Владельцев недвижимости в Риге предупредили о проведении особого обследования

Специалисты будут обследовать территории на местности для подготовки и уточнения топографического плана города в масштабе 1:2000. Работы пройдут в районах - Берги, Югла, Шмерлис, Межциемс, Плявниеки, Дарзциемс, Кенгарагс, Шкиротава, Румбула и Дарзини. Обследование может проводиться в любом месте указанных районов.