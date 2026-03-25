А как же закон о защите личных данных?
В Латвии
Сегодня 10:46
Владельцев недвижимости в Риге предупредили о проведении особого обследования
Латвийское агентство геопространственной информации (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra) с апреля по ноябрь будет проводить полевые обследования в нескольких районах Риги, в ходе которых сотрудникам агентства может понадобиться доступ также на частные территории.
Специалисты будут обследовать территории на местности для подготовки и уточнения топографического плана города в масштабе 1:2000. Работы пройдут в районах - Берги, Югла, Шмерлис, Межциемс, Плявниеки, Дарзциемс, Кенгарагс, Шкиротава, Румбула и Дарзини. Обследование может проводиться в любом месте указанных районов.
Во время обследования команды картографов:
- проверят точность информации, имеющейся на картах;
- уточнят расположение объектов и их характеристики;
- при необходимости проведут измерения с помощью специальных инструментов;
- могут фотографировать объекты, в том числе с использованием дронов.
Согласно закону, владельцы и пользователи недвижимости не имеют права ограничивать проведение таких работ на своей территории. Сотрудники агентства будут работать небольшими командами и при необходимости предъявят служебные удостоверения.