Владельцев недвижимости в Риге предупредили о проведении особого обследования
Фото: Shutterstock
А как же закон о защите личных данных?
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Латвийское агентство геопространственной информации (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra) с апреля по ноябрь будет проводить полевые обследования в нескольких районах Риги, в ходе которых сотрудникам агентства может понадобиться доступ также на частные территории.

Специалисты будут обследовать территории на местности для подготовки и уточнения топографического плана города в масштабе 1:2000. Работы пройдут в районах - Берги, Югла, Шмерлис, Межциемс, Плявниеки, Дарзциемс, Кенгарагс, Шкиротава, Румбула и Дарзини. Обследование может проводиться в любом месте указанных районов.

Во время обследования команды картографов:

  • проверят точность информации, имеющейся на картах;
  • уточнят расположение объектов и их характеристики;
  • при необходимости проведут измерения с помощью специальных инструментов;
  • могут фотографировать объекты, в том числе с использованием дронов.

Согласно закону, владельцы и пользователи недвижимости не имеют права ограничивать проведение таких работ на своей территории. Сотрудники агентства будут работать небольшими командами и при необходимости предъявят служебные удостоверения.

Темы

ЮглаКенгарагсПлявниекиМежциемсБергиРумбулаДарзциемсДарзиниШкиротава

