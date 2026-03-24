Стало известно, сколько семей в Латвии не выдержат финансового удара
Мы редко думаем о худшем — пока оно не происходит. Но опрос показывает: для многих семей в Латвии потеря кормильца или серьёзный жизненный кризис может обернуться не только эмоциональным, но и финансовым ударом, к которому никто не готов.
Неожиданные повороты — болезнь, несчастный случай или утрата источника дохода — по-прежнему остаются темой, о которой не принято задумываться заранее. Однако цифры говорят сами за себя: 26% жителей Латвии признают, что их семья не смогла бы покрыть повседневные расходы, если бы произошло что-то серьёзное — свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу Латвийской ассоциации страховщиков.
Особенно уязвимыми оказываются люди с более низким уровнем образования, представители рабочих профессий, а также жители в возрасте 40–49 лет — именно они чаще других признают, что финансового запаса прочности у семьи нет.
При этом почти половина — 49% — вообще не задумывались, как будут справляться в подобной ситуации. То есть речь идёт не о просчитанном риске, а скорее о его игнорировании.
Некоторые всё же пытаются подстраховаться. Около 21% опрошенных формируют накопления — чаще это люди старше 50 лет. Но ещё меньше — всего 13% — используют страхование как инструмент защиты. Чаще всего к нему прибегают жители в возрасте 30–39 лет.
Есть и те, кто сознательно выбирает не думать о будущем: 17% респондентов признают, что живут сегодняшним днём. Показательно, что чаще всего такой подход встречается среди людей старше 60 лет.
При этом финансовые обязательства никуда не исчезают — даже в самых тяжёлых обстоятельствах. Кредиты, ипотека, регулярные платежи остаются, и именно они становятся главным источником стресса в кризисной ситуации.
Эксперты подчёркивают: проблема не столько в отсутствии инструментов, сколько в отсутствии привычки планировать. Финансовая «подушка безопасности», накопления или страхование — это не абстрактные категории, а реальные способы сохранить стабильность, когда привычный уклад жизни рушится.