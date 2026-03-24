Сейм осудил репрессивную психиатрию СССР и реабилитировал одного из пострадавших

Александр (Сандр) Рига, будучи основателем христианского экуменического движения в СССР, подвергся принудительному лечению в психиатрической больнице в Благовещенске, а затем был переведен в Рижскую республиканскую психоневрологическую больницу. В России он уже давно реабилитирован, но в Латвии соответствующий закон был принят только на прошлой неделе. Теперь законом он признан политически репрессированным лицом, что обеспечит соответствующие изменения в системах обработки персональных данных.