Сейм осудил репрессивную психиатрию СССР и реабилитировал одного из пострадавших
Сейм осудил применение репрессивной психиатрии в годы советской оккупации и признал Александра Ригу политически репрессированным, восстановив историческую справедливость и устранив правовые последствия многолетних преследований.
Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии". В срочном порядке депутаты также приняли закон "Об обеспечении индивидуальной справедливости для Александра Риги", сообщает Latvijas Avīze.
Александр (Сандр) Рига, будучи основателем христианского экуменического движения в СССР, подвергся принудительному лечению в психиатрической больнице в Благовещенске, а затем был переведен в Рижскую республиканскую психоневрологическую больницу. В России он уже давно реабилитирован, но в Латвии соответствующий закон был принят только на прошлой неделе. Теперь законом он признан политически репрессированным лицом, что обеспечит соответствующие изменения в системах обработки персональных данных.
В декларации Сейма подчеркивается, что с 17 июня 1940 года по 21 августа 1991 года оккупационный режим осуществлял систематические репрессии в отношении жителей Латвии, особенно тех, кто выступал за восстановление независимости государства и сопротивлялся режиму. Для ограничения основных прав человека использовалась также психиатрия - людям необоснованно ставили диагнозы и принудительно помещали их в психиатрические учреждения по политическим мотивам.
Инициатором принятия декларации был Музей оккупации. Помимо прочего, в проекте декларации содержался призыв к Латвийской ассоциации психиатров содействовать раскрытию этих преступлений и осудить действия лиц, которые, используя методы психиатрии, участвовали в репрессиях, а также ограничить участие этих лиц в профессиональных организациях. Однако из принятой Сеймом декларации этот призыв был исключен.
"Мы считаем, что содержащийся в декларации призыв к институтам памяти взять на себя исследование преступлений репрессивной психиатрии неосуществим без существенного дополнительного финансирования и институциональной поддержки. Для этого необходимо специальное государственное делегирование, например, создание специальной комиссии с соответствующими ресурсами и полномочиями", - отметила директор Музея оккупации Солвита Виба.