Lidl опубликовал график работы магазинов в Латвии на Пасху.
В Латвии
Сегодня 15:50
Lidl меняет время работы на Пасху: что важно знать покупателям в Латвии
В пасхальные праздники магазины Lidl в Латвии будут работать по сокращенному графику.
В первый и второй день Пасхи, 5 и 6 апреля, они будут открыты с 9:00 до 21:00.
В Страстную пятницу, 3 апреля, и в Великую субботу, 4 апреля, магазины продолжат работать в обычном режиме.
Информация о времени работы магазинов в праздничные дни будет доступна в самих магазинах, на сайте Lidl и в приложении Lidl Plus.
В компании пояснили, что решение связано с желанием дать сотрудникам возможность провести праздники с семьей и близкими. Ранее Lidl уже вводил изменения в праздничный график: с 1 января 2024 года сеть закрывает магазины в Новый год.