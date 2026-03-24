Lidl меняет время работы на Пасху: что важно знать покупателям в Латвии
Lidl опубликовал график работы магазинов в Латвии на Пасху.
В пасхальные праздники магазины Lidl в Латвии будут работать по сокращенному графику.

В первый и второй день Пасхи, 5 и 6 апреля, они будут открыты с 9:00 до 21:00.

В Страстную пятницу, 3 апреля, и в Великую субботу, 4 апреля, магазины продолжат работать в обычном режиме.

Информация о времени работы магазинов в праздничные дни будет доступна в самих магазинах, на сайте Lidl и в приложении Lidl Plus.

В компании пояснили, что решение связано с желанием дать сотрудникам возможность провести праздники с семьей и близкими. Ранее Lidl уже вводил изменения в праздничный график: с 1 января 2024 года сеть закрывает магазины в Новый год.

Другие сейчас читают