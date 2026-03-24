В Литве завершена операция по сбору обломков украинского дрона
Полиция и спасательные службы Литвы завершили операцию по сбору обломков украинского беспилотника на озере Лависас Варенского района. План спецмероприятий Skydas ("Щит") отменен во вторник вечером, сообщили официальные ведомства.
«Пожарные-спасатели завершили работы в районе озера Лависас, где были обнаружены фрагменты упавшего дрона», — заявили в Департаменте противопожарной охраны и спасения (ДПОС).
В рамках плана Skydas спасатели оказывали содействие бойцам антитеррористического подразделения Aras в поиске и сборе обломков. Фрагменты были собраны с поверхности льда и подняты со дна озера после проведения водолазных работ.
«Объекты со дна озера подняли водолазы подразделения Aras. После этого была проведена фиксация и упаковка собранных улик», — сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, работы завершились в 16:45, после чего оцепление с территории было снято. Матонис добавил, что в рамках досудебного расследования запланированы дальнейшие процессуальные действия.
В поисковой операции были задействованы две лодки, подводные камеры и спецтехника. Всего на месте происшествия работали 13 сотрудников ДПОС.
Ранее сообщалось, что дрон упал на лед озера Лависас рано утром в понедельник, не создав угрозы безопасности населения. Премьер-министр Инга Ругинене подтвердила во вторник, что беспилотник был украинским и предназначался для атаки цели на территории России.
По данным системы обороны, дрон мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предполагается, что целью дрона был порт Приморск на северо-западе России.
Поисковые работы начались в понедельник, но приостанавливались на ночь из соображений безопасности. В прошлом году на территорию Литвы дважды залетали российские дроны типа «Гербера», один из которых нес взрывчатку. Тогда следствие установило, что аппараты, нацеленные на Украину, попали в воздушное пространство Литвы случайно после воздействия украинских средств РЭБ.