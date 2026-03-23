Военнослужащие уже вернулись в Латвию.
В Латвии
Сегодня 15:50
Латвия вывела военнослужащих из Ирака в связи с войной на Ближнем Востоке
На фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и с учетом возможной эскалации конфликта было принято решение о возвращении трех латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).
Военнослужащие уже вернулись в Латвию.
Решение было принято в сотрудничестве с союзниками и в соответствии с рекомендациями руководства международной операции.
Перемещение осуществлено в качестве превентивной меры для снижения рисков и обеспечения безопасности персонала миссии.
НВС продолжают внимательно следить за развитием ситуации в регионе и взаимодействуют с военнослужащими стран-союзников.
Миссия НАТО в Ираке - это учебно-консультационная операция, не предполагающая боевых задач. Ее основные функции заключаются в оказании поддержки и консультировании для эффективного, устойчивого и комплексного формирования институтов обороны, безопасности и гражданского сектора Иракского государства.