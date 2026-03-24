Доступ к популярному у жителей Латвии природному объекту хотят сделать платным
Самоуправление Смилтенского края планирует ввести плату за использование автопарковки у Раунасского Стабурагса, свидетельствует проект обязательных правил, переданный на общественное обсуждение.
В проекте предусмотрено, что плата для легковых автомобилей составит 2 евро в час, для транспортных средств до восьми мест — 3 евро в час, а для транспортных средств с более чем восемью пассажирскими местами и больших автобусов — 5 евро в час.
Оплату планируется взимать через услугу SMS-оплаты или безналичным расчетом с использованием мобильного приложения. Бесплатное время предусмотрено в первые пять минут, например для высадки пассажиров. Плату за использование парковки планируется взимать ежедневно без ограничения по времени.
Самоуправление Смилтенского края поясняет, что Раунасский Стабурагс является одним из наиболее значимых туристических объектов края, который привлекает значительное число посетителей как из Латвии, так и из-за рубежа. Самоуправление осуществило крупные инвестиции в развитие инфраструктуры, например строительство лестниц, и территория требует регулярного содержания, благоустройства и уборки, что требует постоянных бюджетных средств. Платные парковки у таких объектов являются международной практикой.
Полученные средства планируется направить на содержание туристической инфраструктуры Раунасской волости и благоустройство территории парковки.
Жители могут подать свои предложения и комментарии в самоуправление до 27 марта, написав на электронную почту pasts@smiltenesnovads.lv.