Молодые люди в Латвии мечтают пораньше выйти на пенсию. Но что их там ждет?
Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного в стране пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18–29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% — в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если у них была бы возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос банка SEB и Norstat Latvija.
Если бы была финансовая возможность, около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51–55 лет, а 28% — в возрасте 56–60 лет. В свою очередь, 11% хотели бы прекратить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. В то же время данные показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет хотели бы выйти на пенсию 63% женщин и 54% мужчин. Остальные мужчины готовы работать дольше.
Особенно выражено желание работать меньше, чем это предусмотрено государством, среди молодежи: среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет более половины (51%) не хотели бы работать дольше 55 лет, тогда как среди жителей в возрасте 30–39 лет так считают 42%. Лишь 7% двадцатилетних были бы готовы выйти на пенсию в установленном государством возрасте, а среди тридцатилетних таких вдвое меньше (4%).
Эксперты отмечают, что такая позиция все чаще связывается с так называемым движением FIRE (Financial Independence, Retire Early). В его основе — целенаправленное достижение финансовой независимости, позволяющее выйти на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивных доходов. «Если люди хотят выйти на пенсию раньше, единственное решение — долгосрочное финансовое планирование и инвестиции. Это означает взять на себя ответственность и начать формировать капитал значительно раньше, чем в традиционной пенсионной модели», — говорят эксперты.
Однако данные опроса показывают: семь из десяти жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше, чем это предусмотрено законом, но при этом 31% опрошенных не инвестируют и не планируют начинать.