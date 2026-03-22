Вспышка кори в Латвия набирает обороты: уже заболели 17 человек
С начала вспышки кори в Латвии всего зарегистрировано 17 заболевших, в том числе 15 детей и двое взрослых, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Удре.
Все заболевшие эпидемиологически связаны между собой. Программа «TV3 ziņas» сообщила, что заболевшие дети — из Рижской Вальдорфской школы, что также подтвердила директор учебного заведения, добавив, что в школе строго соблюдаются рекомендации SPKC.
В свою очередь SPKC информирует, что риск дальнейшего распространения инфекции в Латвии, особенно среди невакцинированных лиц, оценивается как высокий. Кроме того, центр указывает, что невозможно выявить все контактные лица, особенно случайные контакты в общественных местах.
Центр призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю прививок, первая вакцинация проводится в возрасте 12–15 месяцев, а ревакцинация — в возрасте семи лет. Если вакцинация не была проведена в соответствующем возрасте, лица могут получить ее как оплачиваемую государством медицинскую услугу до 25 лет.
SPKC напоминает, что корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое в основном распространяется воздушно-капельным путем через мелкие капли из дыхательных путей, способные сохраняться в воздухе помещений. Поэтому заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.
Если появляются характерные признаки кори — повышенная температура тела, насморк, кашель, покраснение глаз и позже красная пятнистая сыпь на коже — настоятельно рекомендуется оставаться дома, связаться с врачом, сообщить о возможном риске заражения и строго соблюдать указания врача.
Ранее главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале говорила: в Латвии тысячи детей не привиты, а вирус крайне заразен. «Это серьезная ситуация, и она была ожидаемой. В Европе уже более десяти лет наблюдаются вспышки кори, во многом из-за недостаточного охвата вакцинацией», — объясняет врач.