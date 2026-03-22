Вспышка кори в Латвия набирает обороты: уже заболели 17 человек

SPKC напоминает, что корь — это очень заразное вирусное заболевание, которое в основном распространяется воздушно-капельным путем через мелкие капли из дыхательных путей, способные сохраняться в воздухе помещений. Поэтому заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и при нахождении в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.