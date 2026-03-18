16 марта около 15:00 София вышла из учебного заведения в Марупском крае и пропала.
Уже несколько дней продолжаются поиски пропавшей без вести несовершеннолетней Софии
Государственная полиция, в сотрудничестве с организацией bezvests.lv, продолжает поиски Софии Сары Кундецкой, 2009 года рождения. 16 марта около 15:00 она вышла из учебного заведения в Марупском крае, и до настоящего момента ее местонахождение остается неизвестным.
Предполагается, что девочка могла находиться в районе Старой Риги, однако по состоянию на 18 марта ее местонахождение по-прежнему не установлено.
Приметы Софии:
Рост: 165 см
Телосложение: худощавое
Волосы: светло-коричневые, до плеч
Одежда: темно-серая куртка, темно-коричневые джинсы, синие кроссовки Adidas, вязаная шапка
Личные вещи: при себе не было личных вещей, только верхняя одежда.
Государственная полиция и bezvests.lv призывают всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Софии, незамедлительно сообщить по телефону 112 или 67085938. Поиски девочки продолжаются, и любая информация может быть крайне важной.