Пациентов отправляют в другие города: Лиепае не хватает врачей даже для неотложной помощи

Гертнере пояснила: «Был длительный период, когда у нас не было преемственности. Сейчас это сильно осложняет работу уже имеющегося персонала. Нагрузка увеличилась». Сейчас обучение проходят четыре невролога, однако оно проходит в Риге, поэтому не хватает дежурных врачей. Это создает риск для пациентов, которым требуется неотложная помощь.