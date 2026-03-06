Пациентов отправляют в другие города: Лиепае не хватает врачей даже для неотложной помощи
Лиепайская региональная больница бьет тревогу: критическая нехватка врачей ставит под угрозу работу ключевых отделений. Пациентов уже перенаправляют в другие города, а Минздрав срочно ищет способы спасти одну из важнейших больниц страны.
Лиепайская региональная больница сообщила Министерству здравоохранения о критической нехватке врачей. Резидентские места либо не выделяются, либо молодые специалисты после окончания учебы продолжают работать в Риге — в частных медицинских учреждениях — или уезжают за границу, сообщает LSM+.
«Самая большая проблема у нас сейчас — нехватка неврологов, потому что на протяжении многих лет, когда мы запрашивали резидентские места в Министерстве здравоохранения... Лиепае просто не выделяли таких специалистов», — рассказала медицинский директор больницы Арта Гертнере.
Гертнере пояснила: «Был длительный период, когда у нас не было преемственности. Сейчас это сильно осложняет работу уже имеющегося персонала. Нагрузка увеличилась». Сейчас обучение проходят четыре невролога, однако оно проходит в Риге, поэтому не хватает дежурных врачей. Это создает риск для пациентов, которым требуется неотложная помощь.
Гертнере отметила: «Сейчас мы не можем ежедневно обеспечивать работу инсультного блока в режиме 24/7. Это означает, что пациентов с инсультом направляют в другие, более отдаленные больницы».
Врачей не хватает и в других отделениях, например в Лиепайском центре урологии и нефрологии — крупнейшем урологическом отделении в Курземе. Широкий спектр услуг создает огромную нагрузку.
В Минздраве обещают искать решение, поскольку считают Лиепайскую региональную больницу одной из ведущих в стране. Особенно важно сохранить инсультный блок и отделение перинатальной помощи, которое является одним из четырех в Латвии. «Мы планируем регулярные встречи, чтобы обсудить краткосрочные вопросы и возможные решения, одновременно формируя дальнейшее видение и решая вопросы сотрудничества больниц, поскольку рядом с Лиепаей находятся и небольшие больницы», — рассказала представитель Министерства здравоохранения Санита Янка.