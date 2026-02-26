Латвия резко выступила против одного предложения Еврокомиссии
Финляндия, Ирландия, Чешская Республика и две страны Балтии предупредили о недопустимости смягчения правил ЕС в сфере слияний компаний в ответ на призывы упростить проверку сделок, чтобы эффективнее конкурировать с соперниками из стран вне ЕС.
Как сообщает Reuters, Европейская комиссия, которая выполняет функции органа по контролю за конкуренцией в союзе, в настоящее время пересматривает правила о слияниях, действующие с 2004 года, и намерена в апреле опубликовать предложения для обсуждения. Цель состоит в поощрении панъевропейских слияний.
Пять стран, включая Эстонию и Латвию, в документе, с которым ознакомилось Reuters, заявили, что Европе не требуется смягчать правила ЕС о слияниях для создания европейских чемпионов, поскольку действующие нормы уже позволяют это в тех случаях, когда имеются соответствующие экономические обоснования.
«Размер сам по себе не должен быть основной целью» слияний, указали они в документе, который будет обсуждаться на встрече министров ЕС 26 февраля, призвав поддерживать «компании, добивающиеся успеха за счет эффективности, инноваций и добросовестной конкуренции, а не благодаря исключениям или особому режиму».
Недовольные страны опровергли также доводы, прежде всего со стороны европейских телекоммуникационных операторов, о том, что более крупные компании будут стимулировать дополнительные инвестиции, поддержав регуляторов, которые отмечают недостаток доказательств такого эффекта.
«Эмпирическая связь между более высокой концентрацией и более сильными инвестиционными стимулами на телекоммуникационных рынках в лучшем случае остается неубедительной и должна анализироваться в каждом конкретном случае», — говорится в документе.
Страны также отметили, что утверждения о том, что более крупные операторы обеспечат более надежные цепочки поставок, могут иметь обратный эффект, сделав Европу чрезмерно зависимой от ограниченного числа поставщиков и тем самым менее устойчивой.