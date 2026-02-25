Кровавые следы в парке Аркадия: кто-то нападает на прикормленных уток
В группе "Torņakalns" социальной сети Facebook один из местных жителей поделился тревожной картиной из парка Аркадия.
«Кто ощипывает прикормленных уток? Это не первый раз такие следы. Парк Аркадия», — написал пользователь Facebook Микелис под фотографией, на которой на снегу видны кровавые следы.
В комментариях люди выдвигают разные версии произошедшего — многие допускают, что виновницей может быть лиса или ястреб-тетеревятник. Один из комментаторов высказал и гораздо более брутальное предположение — что уток могут ловить и свежевать бездомные.
Управление охраны природы прокомментировало: «Фото подтверждает, что какое-то дикое животное ранено, но без конкретных свидетельств трудно судить, кто кого и насколько серьезно ранил. Одним из предположений может быть, что виновницей или инициатором нападения является лиса, которая использует законы природы (побеждает сильнейший) и в столице».