Местонахождение мужчины неизвестно с 12 февраля этого года.
Аварии и происшествия
Сегодня 16:04
Полиция просит помощи в розыске Геннадия Антоненко, пропавшего в Хорватии
Государственная полиция просит помощи жителей в розыске без вести пропавшего Геннадия Антоненко 1960 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 12 февраля этого года.
Последнее известное местонахождение мужчины — Хорватия, Крапинско-Загорская жупания. Пропавший передвигался на автомобиле Audi A5 с немецким государственным регистрационным номером ACF/88.
Местонахождение мужчины неизвестно с 12 февраля этого года.
Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию Геннадия Антоненко и откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, немедленно позвонив по номеру телефона 112.