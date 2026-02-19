Пенсионерам в Юрмале обещают больше денег на лечение и лекарства: пособие хотят поднять

Согласно решению, поддержанному Финансовым комитетом Юрмальской думы в четверг, ежегодное пособие пенсионерам на покрытие расходов на здоровье планируется увеличить до 250 евро в календарном году. В 2025 году размер этой выплаты составлял 200 евро, ее получили 9393 пенсионера. Пособие можно использовать для оплаты пациентских взносов и доплат, услуг здравоохранения и стоматологии, медикаментов и медицинских товаров, включая оптику и витамины, а также других расходов, связанных с поддержанием здоровья.