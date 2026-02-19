Пенсионерам в Юрмале обещают больше денег на лечение и лекарства: пособие хотят поднять
Юрмальская дума планирует увеличить пособие при рождении ребенка до 1500 евро и повысить ежегодную выплату пенсионерам на медицинские расходы до 250 евро.
Согласно решению, поддержанному Финансовым комитетом Юрмальской думы в четверг, ежегодное пособие пенсионерам на покрытие расходов на здоровье планируется увеличить до 250 евро в календарном году. В 2025 году размер этой выплаты составлял 200 евро, ее получили 9393 пенсионера. Пособие можно использовать для оплаты пациентских взносов и доплат, услуг здравоохранения и стоматологии, медикаментов и медицинских товаров, включая оптику и витамины, а также других расходов, связанных с поддержанием здоровья.
Пенсионеры, которые уже получили пособие за расходы, возникшие в 2026 году, смогут обратиться за перерасчетом выплаты.
Также предусмотрено увеличение пособия при рождении ребенка до 1500 евро. В 2025 году в Юрмале выплата составляла 1000 евро и была предоставлена более чем 399 семьям. Родители, опекуны или усыновители, уже получившие пособие за ребенка, родившегося в 2026 году, после вступления изменений в силу также смогут запросить перерасчет.
Окончательное решение по поддержанному в комитете проекту постановления Юрмальская дума примет 26 февраля.