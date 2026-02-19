Придется ходить в школу! Сейм решил постепенно ограничить дистанционное и семейное обучение

22 января Сейм утвердил поправки к Закону об образовании, которые существенно ограничивают дистанционное обучение для учащихся 1–6-х классов. Обучение в дистанционной или семейной форме на этом этапе основного образования будет разрешено только на один год и лишь тем ученикам, по которым самоуправление вынесет заключение о том, что такая форма соответствует наилучшим интересам ребёнка. Разработку критериев и порядка оценки поручено Кабинету министров.