Придется ходить в школу! Сейм решил постепенно ограничить дистанционное и семейное обучение
фото: LETA
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.
В Латвии

Придется ходить в школу! Сейм решил постепенно ограничить дистанционное и семейное обучение

Отдел новостей

LETA

В четверг Сейм принял возвращённые на повторное рассмотрение поправки к Закону об образовании, предусматривающие поэтапное ограничение доступности дистанционного обучения начиная с 2027/2028 учебного года.

С 1 сентября 2027 года дистанционно больше не смогут обучаться ученики 1-х и 4-х классов. Год спустя очное обучение станет обязательным также для 2-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года — для 3-х и 6-х классов.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года ученики 1–6-х классов больше не смогут получать основное образование в форме семейного обучения.

Ранее сообщалось, что первоначально принятый Сеймом и возвращённый на повторное рассмотрение Эдгаром Ринкевичем закон предусматривал более ранние сроки вступления норм в силу. Согласно прежней редакции, изменения для 1-х классов должны были начать действовать уже с 2026/2027 учебного года, а затем поэтапно распространяться на другие классы.

22 января Сейм утвердил поправки к Закону об образовании, которые существенно ограничивают дистанционное обучение для учащихся 1–6-х классов. Обучение в дистанционной или семейной форме на этом этапе основного образования будет разрешено только на один год и лишь тем ученикам, по которым самоуправление вынесет заключение о том, что такая форма соответствует наилучшим интересам ребёнка. Разработку критериев и порядка оценки поручено Кабинету министров.

Президент призвал внедрять изменения взвешенно и рассмотреть возможность переноса сроков их вступления в силу, чтобы избежать ситуации, при которой поспешная реформа может затронуть интересы детей.

Темы

Образование в ЛатвииЭдгар РинкевичСеймМинистерство образования и науки1 сентября

Другие сейчас читают