Придется ходить в школу! Сейм решил постепенно ограничить дистанционное и семейное обучение
В четверг Сейм принял возвращённые на повторное рассмотрение поправки к Закону об образовании, предусматривающие поэтапное ограничение доступности дистанционного обучения начиная с 2027/2028 учебного года.
С 1 сентября 2027 года дистанционно больше не смогут обучаться ученики 1-х и 4-х классов. Год спустя очное обучение станет обязательным также для 2-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года — для 3-х и 6-х классов.
Кроме того, с 1 сентября 2027 года ученики 1–6-х классов больше не смогут получать основное образование в форме семейного обучения.
Ранее сообщалось, что первоначально принятый Сеймом и возвращённый на повторное рассмотрение Эдгаром Ринкевичем закон предусматривал более ранние сроки вступления норм в силу. Согласно прежней редакции, изменения для 1-х классов должны были начать действовать уже с 2026/2027 учебного года, а затем поэтапно распространяться на другие классы.
22 января Сейм утвердил поправки к Закону об образовании, которые существенно ограничивают дистанционное обучение для учащихся 1–6-х классов. Обучение в дистанционной или семейной форме на этом этапе основного образования будет разрешено только на один год и лишь тем ученикам, по которым самоуправление вынесет заключение о том, что такая форма соответствует наилучшим интересам ребёнка. Разработку критериев и порядка оценки поручено Кабинету министров.
Президент призвал внедрять изменения взвешенно и рассмотреть возможность переноса сроков их вступления в силу, чтобы избежать ситуации, при которой поспешная реформа может затронуть интересы детей.