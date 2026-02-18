До 200 человек в Латгале могут лишиться работы из-за закрытия тюрьмы

Говоря о планах закрытия Даугавгривской тюрьмы, министр указала, что работу могут потерять примерно от 150 до 200 сотрудников, однако это число пока не является точным и может стать известно в середине следующего года. Министр пояснила, что сокращение численности персонала связано не только с закрытием тюрьмы, но и с внедрением в новой Лиепайской тюрьме технологических решений, которые уменьшают потребность в персонале. Часть сотрудников также выбирает выход на пенсию по выслуге лет.