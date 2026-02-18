До 200 человек в Латгале могут лишиться работы из-за закрытия тюрьмы
В Латвии из-за закрытия Даугавгривской тюрьмы работу могут потерять до 200 сотрудников. Часть персонала переедет в Лиепаю, однако внедрение новых технологий позволит сократить число рабочих мест.
В связи с планами закрытия Даугавгривской тюрьмы работу могут потерять примерно от 150 до 200 сотрудников, заявила в интервью министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Она подчеркнула, что в настоящее время активно идет процесс отбора сотрудников для работы в новой Лиепайской тюрьме в рамках подготовки к увеличению числа заключенных.
Сотрудники как Елгавской, так и Даугавгривской тюрем выразили готовность переехать на работу в Лиепаю. Всем работникам предстоит пройти дополнительное обучение, поскольку новая тюрьма с технологической точки зрения и в плане подходов к ресоциализации основана на иных принципах, отметила министр.
Одновременно существенно увеличена заработная плата сотрудников мест лишения свободы, и, по словам министра, интерес к работе остается высоким, несмотря на общий дефицит работников в стране.
Говоря о планах закрытия Даугавгривской тюрьмы, министр указала, что работу могут потерять примерно от 150 до 200 сотрудников, однако это число пока не является точным и может стать известно в середине следующего года. Министр пояснила, что сокращение численности персонала связано не только с закрытием тюрьмы, но и с внедрением в новой Лиепайской тюрьме технологических решений, которые уменьшают потребность в персонале. Часть сотрудников также выбирает выход на пенсию по выслуге лет.
По словам министра, сотрудники заранее знали о создании новой тюрьмы и постепенном закрытии старых мест лишения свободы, поэтому существенного сопротивления переменам нет.
Ранее сообщалось, что вскоре ожидается строительство новой женской тюрьмы в Цесисе при поддержке Норвежского финансового механизма, поскольку действующее учреждение не соответствует современным стандартам. Строительство планируется начать в 2028 году, а завершить в 2031 году. Общая стоимость проекта запланирована на уровне около десяти миллионов евро.
Церемония передачи новой Лиепайской тюрьмы (22.09.25)
22 сентября в Лиепае состоялась торжественная церемония передачи строителями нового Лиепайского тюремного комплекса заказчику — Министерству юстиции.