В Риге сегодня возможен высокий уровень загрязнения воздуха

В понедельник в Латгале ожидается солнечная погода, а в других регионах страны будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой снег. Сохранится слабый ветер или безветренная погода, поэтому качество воздуха, главным образом в городах, будет плохим. Температура воздуха днем составит -3...-10 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветра практически не будет, в связи с чем возможен высокий уровень загрязнения воздуха. Температура в столице составит около -6 градусов.

