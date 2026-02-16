В Латвии
Сегодня 09:04
В Риге сегодня возможен высокий уровень загрязнения воздуха
В понедельник в Латгале ожидается солнечная погода, а в других регионах страны будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой снег. Сохранится слабый ветер или безветренная погода, поэтому качество воздуха, главным образом в городах, будет плохим. Температура воздуха днем составит -3...-10 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, ветра практически не будет, в связи с чем возможен высокий уровень загрязнения воздуха. Температура в столице составит около -6 градусов.