"Государство уходит, люди уезжают": предприниматель о выживании на восточной границе

Одной из ключевых проблем он назвал экономическое неравенство регионов. Несмотря на удаленность от столицы, топливо и продукты в приграничных районах нередко стоят дороже, чем в Риге. По его выражению, вся экономическая база концентрируется в столице — «как во Франции все в Париже», так и здесь все ресурсы и возможности стекаются в Ригу.