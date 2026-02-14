В субботу в Латвии прояснится, но ударят морозы и северный ветер

Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра в порывах снизится до 8-13 метров в секунду, ночью на побережье Северного Курземе еще будут порывы до 19 метров в секунду. Ожидается поземка, на дорогах местами вновь образуются снежные заносы. Температура воздуха утром понизится до -9..-14 градусов, днем поднимется до -5..-10 градусов.