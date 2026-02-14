Иллюстративное фото.
В субботу в Латвии прояснится, но ударят морозы и северный ветер
В субботу в Латвии ожидается прояснение, но синоптики предупреждают о сильном северном ветре и морозах до -14°C. Особенно неблагоприятные условия сохранятся в Латгале, где продолжится метель.
В субботу в Латвии прояснится и подует холодный северный ветер, прогнозируют синоптики. Более облачная погода сохранится в Латгале, где до утра продолжится метель. Днем значительных осадков уже не ожидается.
Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра в порывах снизится до 8-13 метров в секунду, ночью на побережье Северного Курземе еще будут порывы до 19 метров в секунду. Ожидается поземка, на дорогах местами вновь образуются снежные заносы. Температура воздуха утром понизится до -9..-14 градусов, днем поднимется до -5..-10 градусов.
В Риге в субботу также прояснится, северный ветер будет слегка поднимать снег. Температура воздуха -11 градусов утром и -8 градусов в середине дня.