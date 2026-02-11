Жителей Латвии призывают сообщать о следах волков зимой
Снежной зимой жителей Латвии призывают сообщать о следах волков, чтобы точнее оценить их численность и распространение. Эти данные помогут ответственным службам принимать решения об управлении популяцией в будущем.
Собранная информация необходима для того, чтобы Государственная служба леса (VMD) могла отслеживать изменения в популяции волков и объективно принимать решения о ее управлении в последующие сезоны, отмечают представители Министерства земледелия. Признаками присутствия волков являются следы, экскременты и обнаруженные растерзанные животные.
О следах можно сообщать в разделе «Наблюдения» приложения Mednis. В приложении необходимо сделать фотографии обнаруженного и разрешить фиксацию местоположения. Там же опубликована карта Латвии с отмеченными признаками присутствия волков.
Если признаки присутствия волков обнаружены вблизи домов, хозяйств, предприятий или населенных пунктов, МЗ призывает обращаться в VMD. Каждый случай рассматривается совместно с муниципальными комиссиями по координации охоты, и при необходимости VMD выдаст разрешение на изъятие из популяции волка с нетипичным поведением.
О каждом нападении волков на сельскохозяйственных животных и домашних питомцев необходимо сообщать в лесничества, напоминает министерство. В результате нападений волков чаще всего страдают овцы, однако получена информация и о пострадавших собаках, козах и крупном рогатом скоте.
Согласно требованиям директивы Европейского союза, волк является особо охраняемым видом, охота на который разрешена в строго определенных объемах. В соответствии с Правилами охоты, охота на волков в Латвии разрешена с 15 июля до освоения установленного VMD лимита, но не дольше 31 марта. Сезон охоты на волков 2025/2026 года в Латвии завершился в середине января, когда был достигнут максимально допустимый лимит — 370 волков.