Жителей Латвии призывают сообщать о следах волков зимой

Согласно требованиям директивы Европейского союза, волк является особо охраняемым видом, охота на который разрешена в строго определенных объемах. В соответствии с Правилами охоты, охота на волков в Латвии разрешена с 15 июля до освоения установленного VMD лимита, но не дольше 31 марта. Сезон охоты на волков 2025/2026 года в Латвии завершился в середине января, когда был достигнут максимально допустимый лимит — 370 волков.