Во вторник утром в Латвии похолодало до -29 градусов, днем местами ожидается небольшой снег

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 5 часов утра температура воздуха в стране составляла от -6,4 градусов в Колке и -8,4 градусов в Вентспилсе до -24,7 градусов в Мадоне и -29 градусов на Даугавпилсской наблюдательной станции.