Во вторник утром в Латвии похолодало до -29 градусов, днем местами ожидается небольшой снег
Во вторник в некоторых районах Латвии - в основном на северо-западе - ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Небо затянут облака, местами прояснится. В некоторых местах сохранится иней. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха повысится до -5...-10 градусов.
В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит -9 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 5 часов утра температура воздуха в стране составляла от -6,4 градусов в Колке и -8,4 градусов в Вентспилсе до -24,7 градусов в Мадоне и -29 градусов на Даугавпилсской наблюдательной станции.
По данным Latvijas Valsts ceļi, самая низкая температура воздуха до 5 часов утра составляла -25...-27 градусов в Латгале, а также в Добеле, Плявиняс и Гулбене.
Согласно правилам Кабинета министров, дети до 12 лет не могут ходить в школу, если температура воздуха ниже -20 градусов, а дети с 13 лет - если воздух остыл до -25 градусов.