ФОТО: латвийские военные вернулись после участия в миротворческой операции в Косово - им вручили награды
6 февраля на военной базе «Лиелварде» министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспар Пуданс и исполняющий обязанности командира Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск подполковник Андрис Розитис встретились с военнослужащими, вернувшимися из возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово (KFOR), завершив ротацию латвийских военных.
«Я благодарен нашим военнослужащим за их профессионализм и вклад при выполнении служебных обязанностей в миротворческой операции в Косово. Латвийские военнослужащие высоко оценены, и мы можем гордиться их профессионализмом, укрепляя безопасность в Европе», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
Во время церемонии встречи контингента Латвии военнослужащие получили награды за отличное выполнение служебных задач в международной операции в Косово, внесший вклад в укрепление коллективной обороны.
В миротворческой операции в Косово Латвия участвует легкой пехотной ротой, интегрированной в многонациональный батальон под руководством США. Основные задачи латвийских военнослужащих — обеспечение защиты мобильных сил, патрулирование, меры по контролю толпы и обеспечение способности к быстрому реагированию.
Как сообщалось ранее, в июне 2021 года Латвия после 11-летнего перерыва возобновила участие в KFOR. С учетом растущей напряженности у границ Европы и необходимости стабилизировать ситуацию, а также исходя из обязательств Латвии перед НАТО и партнерами, участие Национальных вооруженных сил в KFOR запланировано до 31 декабря 2027 года.
На основании резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 1999 году, возглавляемая НАТО международная операция в Косово началась в июне 1999 года после продолжительного межэтнического конфликта в Балканском регионе. Ее основные задачи — создание и поддержание безопасной среды, гарантирующей свободу передвижения по всей территории Косово для всех граждан независимо от их этнического происхождения. Также в задачи операции входит поддержка и координация международных гуманитарных усилий, содействие и координация развития Косовских сил безопасности, а также поддержка развития мирного, стабильного, демократического и многоэтнического Косово.
Латвия участвовала в этой операции и ранее — с февраля 2000 года по август 2009 года — подразделениями различного размера и специализации. Решение о возобновлении участия Латвия приняла, откликнувшись на призыв заместителя командующего Верховным главнокомандованием объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.