ФОТО: латвийские военные вернулись после участия в миротворческой операции в Косово - им вручили награды

На основании резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 1999 году, возглавляемая НАТО международная операция в Косово началась в июне 1999 года после продолжительного межэтнического конфликта в Балканском регионе. Ее основные задачи — создание и поддержание безопасной среды, гарантирующей свободу передвижения по всей территории Косово для всех граждан независимо от их этнического происхождения. Также в задачи операции входит поддержка и координация международных гуманитарных усилий, содействие и координация развития Косовских сил безопасности, а также поддержка развития мирного, стабильного, демократического и многоэтнического Косово.