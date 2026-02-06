Латвия, Эстония и Бельгия первыми в Европе внедряют автономную систему дронов-перехватчиков Blaze

Дроны Blaze предназначены для перехвата и уничтожения дронов противника и других быстро перемещающихся воздушных целей. Это легкие в транспортировке и быстро развертываемые аппараты, которые с высокой точностью обнаруживают, отслеживают и нейтрализуют вражеские дроны в полете, обеспечивая автономное и экономически эффективное дополнение к противовоздушной обороне.