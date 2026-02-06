Латвия, Эстония и Бельгия первыми в Европе внедряют автономную систему дронов-перехватчиков Blaze
Латвия, Эстония и Бельгия получили первые дроны-перехватчики Blaze, произведенные латвийским оборонным предприятием Origin Robotics, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.
Эти три государства НАТО станут первыми в Европе, которые, реагируя на растущие угрозы для воздушного пространства, внедрят полностью автономную систему дронов-перехватчиков, подчеркнул министр.
Дроны Blaze предназначены для перехвата и уничтожения дронов противника и других быстро перемещающихся воздушных целей. Это легкие в транспортировке и быстро развертываемые аппараты, которые с высокой точностью обнаруживают, отслеживают и нейтрализуют вражеские дроны в полете, обеспечивая автономное и экономически эффективное дополнение к противовоздушной обороне.
Как сообщалось, в этом году Латвия планирует направить на укрепление противовоздушной обороны 200,54 млн евро, а 50 млн евро будут вложены в развитие технологий беспилотных летательных аппаратов.
Согласно данным Firmas.lv, оборот Origin Robotics в 2024 году составил 1,8 млн евро, прибыль - 47,1 тыс. евро. Крупнейшими владельцами основанной в 2022 году компании являются Агрис Кипурс (39,66%), Илья Невдах (28%) и Константин Попик (22,34%).
Как сообщалось, в конце 2024 года Origin Robotics получило одобрение Европейской комиссии на финансирование из Европейского оборонного фонда в размере 4,5 млн евро для развития технологий беспилотных летательных аппаратов.