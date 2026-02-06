Адвокат Дзанушканс: политики обещают людям то, что никогда не будет реализовано
Недоверие к обещаниям власти растет: по мнению присяжного адвоката Яниса Дзанушканса, текущие действия правительства не дают никаких оснований ожидать улучшений в будущем, а политические обещания давно оторваны от реальности.
Власти не дают ни малейших поводов верить в то, что социально-экономическая ситуация в стране улучшится. Об этом в программе "Preses klubs" на TV24 заявил присяжный адвокат Янис Дзанушканс, подвергнув резкой критике как риторику правительства, так и реальные процессы во власти.
По его словам, если хотя бы минимально включить аналитическое мышление и внимательно посмотреть на происходящее в правительстве, становится очевидно: никаких признаков, которые могли бы внушить доверие к заявлениям о "светлом будущем", попросту нет. Более того, все указывает на обратное развитие событий.
В сложившейся ситуации, считает адвокат, каждый вынужден рассчитывать только на себя. Это, по его мнению, главный и самый тревожный вывод на сегодняшний день. Дзанушканс не исключает, что определенные изменения могут произойти после выборов в Сейм осенью, если на политическую арену выйдут новые силы. Однако пока существующие тенденции не дают оснований надеяться ни на рост доходов, ни на улучшение условий жизни.
Он задается прямыми вопросами: откуда возьмутся улучшения и за счет каких ресурсов? Ответов на них в действиях власти не видно. Дзанушканс также отметил, что политикам свойственно раздавать обещания, даже если они заведомо невыполнимы.
Он напомнил известную фразу Эйнара Репше: "Как можно было не обещать?" По мнению адвоката, именно этим и занимаются политики — убеждают общество и "продают" то, что никогда не будет реализовано.
При этом, если трезво оценивать реальную ситуацию, оснований для оптимизма нет вовсе. Ни экономические показатели, ни политические решения не позволяют говорить о позитивных перспективах в обозримом будущем.