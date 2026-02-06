Адвокат Дзанушканс: политики обещают людям то, что никогда не будет реализовано

В сложившейся ситуации, считает адвокат, каждый вынужден рассчитывать только на себя. Это, по его мнению, главный и самый тревожный вывод на сегодняшний день. Дзанушканс не исключает, что определенные изменения могут произойти после выборов в Сейм осенью, если на политическую арену выйдут новые силы. Однако пока существующие тенденции не дают оснований надеяться ни на рост доходов, ни на улучшение условий жизни.