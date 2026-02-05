В Даугавпилсе начал работать Rimi e-veikals: заказы принимают круглосуточно

Доставка Rimi e-veikals для жителей Даугавпилса будет доступна ежедневно с 9.00 до 20.00. Заказы можно оформлять в любое время на сайте или в приложении Rimi e-veikals. В э-магазине можно купить продукты и товары для дома. Если какой-то товар был забыт, электронную корзину можно дополнить и после оплаты — до того, как начнется комплектация заказа.