В Даугавпилсе начал работать Rimi e-veikals: заказы принимают круглосуточно
Расширяя доступность услуг электронной коммерции Rimi в Латвии, с сегодняшнего дня — 5 февраля — интернет-магазин Rimi e-veikals стал доступен и жителям Даугавпилса, предлагая как доставку на дом, так и возможность Rimi Drive. Сейчас даугавпилсский э-магазин доставляет заказы в центральной части города, планируя расширять зону доставки в соответствии со спросом жителей.
Доставка Rimi e-veikals для жителей Даугавпилса будет доступна ежедневно с 9.00 до 20.00. Заказы можно оформлять в любое время на сайте или в приложении Rimi e-veikals. В э-магазине можно купить продукты и товары для дома. Если какой-то товар был забыт, электронную корзину можно дополнить и после оплаты — до того, как начнется комплектация заказа.
Одним из главных преимуществ э-магазина является возможность купить сразу много товаров, не беспокоясь о том, как доставить пакеты домой. Так покупатели могут удобнее планировать разные рецепты, просматривать самые выгодные акционные предложения и следить за общей суммой покупки, не превышая запланированный бюджет. Кроме того, покупателям э-магазина каждый месяц доступны различные скидочные купоны и подарки, которые можно добавить в корзину при достижении определенной суммы покупки.
При подготовке к открытию э-магазина в Даугавпилсе были созданы и новые рабочие места и должности в уже существующем магазине в Даугавпилсе. Это даст сотрудникам возможность развивать навыки в новом направлении и получить дополнительные знания в сфере электронной коммерции.