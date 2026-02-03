KNAB проводит обыски в двух региональных больницах
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник проводит обыски в Огрской районной больнице и Лиепайской региональной больнице, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Процессуальные действия проводятся в рамках расследования, которое осуществляется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO).
Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, который является представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству LETA, что сотрудники бюро проводят в Лиепайской больнице процессуальные действия. С учетом того, что члены правления больницы подписали соглашение о неразглашении информации, более подробной информации он не предоставил.
Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Дайнисом Шировым агентству LETA не удалось, так как его телефон выключен.
EPPO отвечает за расследование преступлений против финансовых интересов Европейского союза, например, связанных с различными видами мошенничества, легализацией преступно полученных средств, коррупцией и др.