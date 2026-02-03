KNAB проводит обыски в двух региональных больницах

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, который является представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству LETA, что сотрудники бюро проводят в Лиепайской больнице процессуальные действия. С учетом того, что члены правления больницы подписали соглашение о неразглашении информации, более подробной информации он не предоставил.