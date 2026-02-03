KNAB проводит обыски в двух региональных больницах
фото: LETA
Обыски проходят и в в Огрской районной больнице.
В Латвии

KNAB проводит обыски в двух региональных больницах

Отдел новостей

LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник проводит обыски в Огрской районной больнице и Лиепайской региональной больнице, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Процессуальные действия проводятся в рамках расследования, которое осуществляется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO).

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, который является представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству LETA, что сотрудники бюро проводят в Лиепайской больнице процессуальные действия. С учетом того, что члены правления больницы подписали соглашение о неразглашении информации, более подробной информации он не предоставил.

Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Дайнисом Шировым агентству LETA не удалось, так как его телефон выключен.

EPPO отвечает за расследование преступлений против финансовых интересов Европейского союза, например, связанных с различными видами мошенничества, легализацией преступно полученных средств, коррупцией и др.

Темы

ОгреБюро по предотвращению и борьбе с коррупциейЛиепаяБПБККурземеВидземеНовости регионов

Другие сейчас читают