Работающие, но бедные: почему в Латвии доходов многим не хватает даже на базовые нужды

По его словам, проблема носит социальный характер и затрагивает значительную часть населения страны. «В Латвии до сих пор существует социальная трудовая бедность, когда человек формально трудоустроен, но при этом получает настолько маленький доход, что его не хватает даже на базовые потребности, не говоря уже о каких-либо накоплениях», — отметил Буланс.