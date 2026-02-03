Работающие, но бедные: почему в Латвии доходов многим не хватает даже на базовые нужды
Даже при наличии работы многие жители Латвии не могут обеспечить себе базовый уровень жизни. Руководитель IT-компании Helmes Latvia Виестурс Буланс в эфире программы "Preses klubs" на TV24 рассказал о системной проблеме "трудовой бедности" и финансовой неграмотности.
По его словам, проблема носит социальный характер и затрагивает значительную часть населения страны. «В Латвии до сих пор существует социальная трудовая бедность, когда человек формально трудоустроен, но при этом получает настолько маленький доход, что его не хватает даже на базовые потребности, не говоря уже о каких-либо накоплениях», — отметил Буланс.
Он подчеркнул, что речь идет не о безработных, а именно о работающих людях, которые вынуждены жить в режиме постоянной финансовой нехватки. Такая ситуация, по его мнению, подрывает чувство стабильности и не оставляет пространства для развития или планирования будущего.
Еще одной ключевой проблемой Виестурс Буланс назвал низкий уровень финансовой грамотности. По его словам, понимание того, как зарабатывать деньги, как ими управлять и как использовать инвестиции, в Латвии начало формироваться значительно позже, чем в других странах.
«Финансовая грамотность только начала складываться. Многие люди до сих пор не понимают, что делать с деньгами, как их приумножать и как использовать возможности для заработка», — пояснил он.
В результате, отметил Буланс, большое число жителей страны живет от зарплаты до зарплаты, не имея никаких сбережений и финансовой подушки безопасности. Такая зависимость от одного источника дохода делает людей особенно уязвимыми к кризисам, росту цен и любым непредвиденным обстоятельствам.