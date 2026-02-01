Неужели дождались? Синоптики пообещали потепление во второй половине недели

В первой половине недели погода по-прежнему будет не только холодной, но и сухой. Под влиянием холодных воздушных масс температура по ночам на большей части территории страны опустится до отметки -20°C и ниже. Ночь на понедельник, а также утренние часы будут особенно морозными: во многих районах столбик термометра опустится до -22…-27°C, а местами на юге страны достигнет -30°C. Существует вероятность, что будут установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха для 2 февраля.