Неужели дождались? Синоптики пообещали потепление во второй половине недели
Первая половина недели в стране пройдет под знаком сухого и очень сильного мороза: ночью на большей части территории ожидается -20°C и ниже, а утром в понедельник местами до -27°C. На юге вероятны -30°C, и не исключено обновление рекорда минимальной температуры для 2 февраля.
В первой половине недели погода по-прежнему будет не только холодной, но и сухой. Под влиянием холодных воздушных масс температура по ночам на большей части территории страны опустится до отметки -20°C и ниже. Ночь на понедельник, а также утренние часы будут особенно морозными: во многих районах столбик термометра опустится до -22…-27°C, а местами на юге страны достигнет -30°C. Существует вероятность, что будут установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха для 2 февраля.
Днем, в свою очередь, температура воздуха в основном не превысит -9…-14°C. И понедельник, и вторник еще будут преимущественно солнечными, однако в середине недели количество облаков начнет постепенно увеличиваться.
Во второй половине недели с юго-запада усилится влияние циклона: начнет поступать более теплый воздух, и количество осадков увеличится. По ночам воздух не будет остывать сильнее -15°C, и днем мороз также ослабнет. Тем не менее, вероятность оттепели в конце следующей недели все еще остается низкой.