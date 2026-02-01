Мошенничество активно затрагивает все возрастные группы латвийцев - с ним сталкивался практически каждый
Опрос показал, что в прошлом году 71% жителей Латвии сталкивались с попытками телефонного мошенничества. Эксперты отмечают, что мошенники активно используют и другие каналы — от e‑mail до соцсетей.
В прошлом году 71% жителей Латвии сталкивались с попытками телефонного мошенничества, сообщили в Luminor Bank, ссылаясь на данные опроса.
В прошлом году мошеннические телефонные звонки были самым распространенным видом мошенничества, с которым сталкивалось большинство населения. В то же время треть или 33% респондентов заявили, что сталкивались с попытками мошенничества по электронной почте, а 23% - через мошеннические СМС.
Сравнительно реже встречается мошенничество в социальных сетях - в 12% случаев, а вводящая в заблуждение онлайн-реклама - в 8% случаев. Хотя фальшивые инвестиционные предложения остаются одним из самых распространенных видов мошенничества, только 10% респондентов заявили, что сталкивались с этим видом мошенничества. В то же время 17% заявили, что не сталкивались с мошенничеством за последний год.
Исследование показывает, что с попытками мошенничества сталкиваются люди всех возрастов, и данные по возрастным группам существенно не различаются.
Опрос Luminor Bank проводился в ноябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, в нем приняли участие 1004 респондента в Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.