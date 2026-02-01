Мошенничество активно затрагивает все возрастные группы латвийцев - с ним сталкивался практически каждый

Сравнительно реже встречается мошенничество в социальных сетях - в 12% случаев, а вводящая в заблуждение онлайн-реклама - в 8% случаев. Хотя фальшивые инвестиционные предложения остаются одним из самых распространенных видов мошенничества, только 10% респондентов заявили, что сталкивались с этим видом мошенничества. В то же время 17% заявили, что не сталкивались с мошенничеством за последний год.