ВИДЕО: в Риге загорелся ангар площадью 500 квадратных метров

Представители службы сообщили, что пожар в настоящее время локализован. Вызов был получен в 15.49. На месте происшествия горел ангар площадью 500 квадратных метров. В 16.48 распространение пламени было ограничено. Пожарные продолжают работу, в данный момент проводятся работы по разбору конструкций и проливке.