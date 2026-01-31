Аварии и происшествия
Сегодня 19:34
ВИДЕО: в Риге загорелся ангар площадью 500 квадратных метров
В субботу в Риге вспыхнул масштабный пожар в ангаре: огонь охватил 500 квадратных метров, движение транспорта было перекрыто, на месте работали пожарные, полиция и медики.
В ангаре на улице Вискалю в Риге в субботу произошел пожар, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Представители службы сообщили, что пожар в настоящее время локализован. Вызов был получен в 15.49. На месте происшествия горел ангар площадью 500 квадратных метров. В 16.48 распространение пламени было ограничено. Пожарные продолжают работу, в данный момент проводятся работы по разбору конструкций и проливке.
Пожар был запечатлен несколькими очевидцами.
На место происшествия прибыли медики и полиция, однако, как сообщили представители Службы неотложной медицинской помощи, пострадавших нет.
Государственная полиция сообщает, что движение транспорта в момент происшествия было перекрыто на участке от 1-й линии Чиекуркалнса до 2-й линии Чиекуркалнса.