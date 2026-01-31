СГБ: один из председателей дум Латгале лишен допуска к гостайне
СГБ: один из председателей дум Латгале лишен допуска к гостайне

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что один из председателей дум Латгале не получил допуск к гостайне. Между тем статус допуска нескольких мэров региона остаётся неизвестным, а часть руководителей самоуправлений уже прошли проверку.

Латвийскому телевидению не удалось выяснить, получили ли допуск к гостайне мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, мэр Резекне Александр Барташевич и председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс.

Элксниньш не дал конкретного ответа на вопрос, получил ли он допуск.

Барташевич не ответил на телефонный звонок телеканала. В пятницу Барташевич не участвовал в заседании думы, но у него заранее был оформлен отпуск на эти дни.

Латвийское телевидение сообщает также, что председатель Прейльской думы Алдис Адамович допуск получил.

Ранее допуск к гостайне не получил теперь уже бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис.

